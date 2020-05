Ultime Milan: Ibrahimovic pronto a tornare in Svezia

Ultime calcio mercato Milan Ibrahimovic Hammarby | Mentre l’Italia si prepara alla ripresa degli allenamenti di calcio, è atteso nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic. L’esperto attaccante svedese rientrerà dalla propria Nazione in queste ore per tornare al fianco dei suoi compagni di squadra. Il calciatore si è tenuto in forma in queste settimane grazie alla possibilità che ha avuto di allenarsi con il club svedese di Stoccolma, l’Hammarby (di cui è azionista). Intanto, Ibra potrebbe seriamente lasciare nuovamente il Milan in estate. Su di lui c’è proprio l’Hammarby che conferma con il proprio presidente.

Calciomercato Milan: Ibra lascia la Serie A, arriva la conferma del Presidente

Con l’arrivo in Italia e al Milan di Ralf Rangnick, sulla panchina rossonera, sia Maldini che Ibrahimovic sono destinati ad andare via. Il contratto di Ibra con i rossoneri scadrà il prossimo giugno, salvo qualificazione in Champions League (che resta quasi impossibile). Intanto, dalla Svezia, il direttore sportivo del club e il presidente dell’Hammarby, di cui Zlatan possiede quote societarie, hanno confermato una possibile trattativa. C’è la seria possibilità che Ibra approdi in Svezia e nel suo club la prossima estate. Niente Cina o ritorno in MLS, mentre in Europa sembra complicato poter trovare sistemazione. Dunque si fa avanti proprio il presidente dell’Hammarby che conferma senza giri di parole: “C’è la possibilità di acquistare Ibrahimovic”.