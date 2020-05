Tweet on Twitter

Lazio, il ds Tare è pronto a scatenarsi sul calciomercato estivo e pensa a Marash Kumbulla come primo rinforzo.

Calciomercato Lazio: Kumbulla in estate può arrivare

Il club della capitale segue sul mercato il gioiello italo-albanese del Verona per la futura difesa da Champions di Inzaghi.

Ad oggi l’Inter sembrerebbe in pole ma sul calciatore, oltre alla Lazio, ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Chelsea.

In realtà il calciatore piaceva sul mercato anche al Napoli. De Laurentiis e Giuntoli avevano chiuso l’acquisto a fine gennaio, ma il difensore esploso sotto la guida di Juric ha deciso di rifiutare il trasferimento Due anni fa, quando giocava ancora nella Primavera, disse no alla Juve.

Il suo valore sul calciomercato è salito a 20-25 milioni di euro. Il presidente Setti è stato chiaro: cercherà di monetizzare al massimo dall’operazione in uscita. Ecco l’indiscrezione filtrata da Verona: no alle pedine di scambio per abbassare il prezzo di Kumbulla.

Tare in questi giorni sta andando avanti a fari spenti, ma l’arrivo del centrale richiede un investimento mai compiuto sotto l’attuale gestione.

Calciomercato Lazio: perchè proprio Kumbulla?

Il motivo di tanto interesse sul calciomercato è uno ed è chiaro. Prenderlo significherebbe consegnare a Inzaghi un gigante da affiancare a Luiz Felipe e Acerbi, creando i presupposti per la successione di Stefan Radu, avviato a compiere 34 anni. Kumbulla sarebbe già pronto a giocare in una difesa a tre a sinistra. Nel caso l’affare sfumasse, la Lazio ha già in mente altri due colpo: Sebastian Coates (Sporting Lisbona) e Leander Dendoncker (Wolverhampton).