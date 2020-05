Calciomercato Juventus e Inter: Castrovilli al bivio, addio Fiorentina?

Calciomercato Juventus e Inter, obiettivo Castrovilli: il talento fa impazzire i due club italiani

Calciomercato Juventus e Inter – Castrovilli | Ha fatto letteralmente impazzire i diversi dirigenti italiani, con le big pronte all’assalto non appena potranno. Parliamo del talento della Fiorentina, l’ennesimo esploso in casa viola. Dopo Bernardeschi e Chiesa, a fare le fortune del club viola, è sicuramente Gaetano Castrovilli. Il giovane ha fatto breccia anche nel cuore del Commissario Tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, che potrebbe metterlo al centro del progetto della ‘giovane Italia‘. L’Europeo che slitta al 2021 e Castrovilli che vuole confermarsi, per entrare definitivamente tra i convocati ad Euro 2021. Ma ecco, partire o restare a maturare al club viola? Le big si fanno avanti, con Juventus e Inter in auge in Italia, e pure il Napoli. Ma non solo, su di lui spuntano nuove squadre, anche dai top campionato europei.

Ultime Juventus e Inter, Castrovilli dirà addio ad una sola condizione: titolarità in vista di Euro 2021

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, su Gaetano Castrovilli sarebbero piombati i diversi club europei. Tra questi, anche il Bayern Monaco, con Inter e Juventus che potrebbero vedersi beffate. Ma ecco, ci sarà da capire come andrà a muoversi la Fiorentina. E il portale fa il punto della situazione: a Firenze si trova bene il calciatore che, con la maglia dei viola, potrebbe dunque decidere di conquistarsi un posto per Euro 2021. Ma le offerte potrebbero pareggiare il suo valore e alcuni treni potrebbero essere presi al volo, dallo stesso giocatore.