Calciomercato Juventus: De Sciglio dice ‘sì’ al Barcellona

Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: De Sciglio avrebbe già dato il suo consenso al Barcellona

Calciomercato Juventus – De Sciglio | Dirà addio al margine della stagione, l’ex milanista e perno della difesa bianconera, Mattia De Sciglio. L’eventuale proposta del Barcellona, come vi stavamo raccontando nelle scorse ore, potrebbe essere accettata dall’esterno italiano. Dopo una lunga cavalcata in Italia, prima con la maglia del Milan e poi con quella della Juventus, Mattia De Sciglio potrebbe dire addio alla Serie A per sbarcare al Camp Nou. Il motivo è molto semplice, finirebbe nell’affare Arthur. Ma occhio però, perché le indiscrezioni di calciomercato, sono state proprio confermate dai media spagnoli: De Sciglio sarebbe pronto a dire ‘sì’ al club catalano, trovando a Barcellona il proprio futuro.

Ultime Juventus, addio a Mattia De Sciglio: il terzino andrà via al margine della stagione, non rientra più nel progetto

Il sogno di giocare nella stessa squadra di Lionel Messi, è quello che potrebbe realizzare Mattia De Sciglio se l’operazione dovesse essere confermata. I colleghi di Sport fanno sapere che il calciatore avrebbe già dato il suo consenso al passaggio in maglia catalana. I contatti tra il club spagnolo e la Juventus non si interrompono, con Pjanic al centro delle discussioni. Ma ecco, negli affari ci è finito anche De Sciglio, cercatissimo anche sponda Premier League. Il Manchester United non molla la presa, ma tra le due, il terzino classe ’92, preferirebbe la destinazione Barcellona.