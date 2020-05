Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Aouar può arrivare

Calciomercato Juve: spunta Aouar ancora una volta. Come riportato da Tuttosport, l’asse Torino-Lione è caldissimo.

Il club bianconero ha detto di no alla cessione di Merih Demiral che non è in vendita.

L’Olympique è un club specializzato nel lanciare talenti e la Juventus ne ha seguito più di uno per questo la risposta è stata cortese anche anche se nessuna operazione si è poi concretizzata.

Ad oggi ci sono diversi profili che piacciono nell’OL, intriga il sedicenne trequartista Rayan Cherki, mentre il ventunenne Houssem Aouar è stato a lungo uno dei nomi più caldi per rinforzare il centrocampo bianconero.

Ora Paratici segue Arthur, ma la Juve non ha dimenticato il francese.

Proprio l’idea di un’operazione che coinvolga Aouar potrebbe far vacillare la Juventus riguardo a Demiral, considerato assieme a De Ligt il futuro della difesa. Scenario che però appare abbastanza improbabile.

Mercato Juve: quanto vale Demiral

Il Lione è un club che prospera reinvestendo i soldi incassati vendendo a caro prezzo i talenti che produce o scova. Vendendo, appunto, non scambiando: anche se in tempi di crisi la seconda formula evita il deprezzamento del cartellino. Proprio la valutazione del cartellino di Demiral sarebbe un problema visto che il centrale aveva rubato il posto a De Ligt e per la Juva ora vale parecchio.