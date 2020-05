Calciomercato Inter Werner | Beppe Marotta e Piero Ausilio lavorano per regalare ad Antonio Conte una squadra che può ambire ad obiettivi importanti anche per la prossima stagione. Se a centrocampo il nome più in voga è quello di Sandro Tonali del Brescia, per cui si dovrà superare la folle concorrenza italiana ed estera, per l’attacco piace Timo Werner del Lipsia.

Calciomercato Inter, l’arrivo di Werner dipende dall’addio di Lautaro

Per riuscire ad anticipare sul tempo le pretendenti per il giovane attaccante tedesco, però, l’Inter deve conoscere prima il futuro dei suoi attaccanti. Assodato che Romelu Lukaku sarà la punta anche per la prossima stagione, c’è da definire il prosieguo in nerazzurro di Lautaro Martinez. Piace da sempre a Barcellona e Real Madrid che presto affonderanno il colpo ma l’Inter non ha troppo tempo a disposizione prima di farsi soffiare il colpo. Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il futuro dell’argentino è oro per le mosse nerazzurre.

“Il mercato dell’Inter prenderà una direzione a seconda che ci sia o meno Lautaro. E in questo senso, il complicato inseguimento a Werner avrebbe maggiori chance giocando d’anticipo sul resto d’Europa, principalmente sul Liverpool”.

Werner rifiuta il Bayern Monaco. Inter in pole?

Timo Werner è nel mirino dei top club d’Europa che intendono aprire un’asta per assicurarsi la punta tedesca. Il centravanti del Lipsia, però, ha le idee molto chiare: non vuole andare al Bayern Monaco. Nelle scorse settimane, infatti, ha dichiarato di voler provare un’esperienza diversa dalla Bundesliga. L’Inter resta alla finestra, in attesa di sviluppi.