Calciomercato Inter Tonali Brescia | L’Inter vuole chiudere il prima possibile per Sandro Tonali. Con Barella, Sensi e Brozovic andrebbe a costruire un centrocampo giovane e molto forte che garantirà ad Antonio Conte prestazioni ad altissimo livello. Per il talentino del Brescia c’è la folta concorrenza di club italiani ed esteri, pronti a far di tutto pur di anticipare l’Inter.

Calciomercato Inter, Tonali dà l’ok al trasferimento

Nonostante la concorrenza, però, pare che l’Inter in una fase fortemente avanzata per il classe 2000 del Brescia. Stando a quanto riferisce Sky Sport ci sono ottime possibilità che l’affare vada in porto. Il calciatore, infatti, gradirebbe la destinazione nerazzurra e ora toccherà ai club trovare gli accordi finali. Beppe Marotta è costantemente in contatto con Massimo Cellino, con cui ci sono ottimi rapporti e nelle prossime settimane potrebbe formulare l’offerta giusta per chiudere l’affare.

Tonali: ci sono anche Juve e Barcellona ma la preferenza è nerazzurra

Inoltre sulla panchina dell’Inter c’è Antonio Conte che stuzzica parecchio il palato di Tonali, che però, è seguito anche da altri club. In Italia c’è l’interesse della Juventus, all’estero quello del Barcellona. L’agente di Tonali, Beppe Bozzo, avrebbe consigliato al suo assistito di continuare ancora in Italia per crescere sempre più. L’Inter sembra avere il talentuoso centrocampista in pugno: sarà questione di settimane.