Calciomercato Inter: Lautaro in dubbio, le ultime

Calciomercato Inter: Lautaro deve decidere

Mercato Inter: Lautaro Martinez deve decidere. Ora è tutto nelle sue mani. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo momento per il possibile passaggio dell’argentino in Liga tutto passa da Lautaro. Perché Barcellona e Inter sono a metà del percorso, la bilancia è ancora in equilibrio, la trattativa c’è ma non è ancora conclusa per l’assenza della volontà del calciatore.

Se decidesse di andare o restare, allora le due società comincerebbero a sbilanciarsi. E allora, in questi giorni che si annunciano importanti, bisogna capire cosa vuole la punta.

Lautaro ha per le mani un contratto da 10 milioni di euro a stagione: questa è l’offerta del Barça. Una prezzo super ma che per ora non ha fatto uscire allo scoperto l’attaccante.

Non è in discussione che Lautaro dica sì all’ingaggio del Barcellona, ma va capito quanto l’argentino deciderà di forzare la mano con i nerazzurri. L’argentino tiene molto ai nerazzurri e sa che con Zhang può crescere come tutto il club, così come il suo stipendio.

Il Barça ha comunicato all’Inter di voler definire l’affare entro metà mese o giù di lì, diciamo entro questa settimana. La fretta fa comodo all’Inter che poi potrà trovare il sostituto.

Mercato Inter: il prezzo

Il club nerazzurro ha già rifiutato 80 milioni e spara altissimo, seppure non chiede la clausoola. Marotta e Ausilio vogliono che la parte contante non scenda sotto quota 90. E che a questa vengano aggiunte una-due contropartite. I nomi sono sempre i soliti: Semedo e il brasiliano Emerson Royal.