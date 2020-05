Calciomercato Fiorentina: Guardiola vuole un gioiello

Calciomercato Fiorentina: il City vuole un gioiello

Fiorentina, in estate potrebbe partire un gioiello. Come riportato da Repubblica nella sua edizione fiorentina, in casa viola tiene banco il futuro di Nikola Milenkovic.

Il giovane centrale serbo, infatti, piace a diverse big. Tra queste anche la squadra di Pep Guardiola in Premier League.

Il giovane difensore centrale è una delle colonne portanti della rosa. Grazie alla sua duttilità ed alla sua costanza nel rendimento, il difensore si è fatto notare. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 e due anni non sono tantissimi.

Club importanti come il Manchester United ed il Manchester City si sono già mossi in tempi non sospetti, la questione rinnovo sarà una delle priorità dei prossimi mesi.

Ultime Fiorentina, non sarà semplice convincere Commisso

In ogni caso non sarà facile convincere il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a lasciar partire il calciatore. Il presidente, come dimostrato con Castrovilli e Chiesa, non intende fare sconti a nessuno e vorrebbe tenere i propri campioni.

Per questo motivo per il City servirà un’offerta veramente importante per convincere la società a cedere uno dei miglior calciatori in organico. Inoltre Milenkovic è seguito anche da diversi club italiani. Tra questi il Napoli e la Juventus.