Il bollettino della Protezione Civile di oggi lunedì 11 maggio

Stanno per essere svelati i dati della lotta al coronavirus in Italia: ad una settimana dall’inizio della fase 2, è importante capire se l’allentamento delle misure di restrizione avrà avuto un effetto significativo sui numeri.

I dati della Protezione Civile di Borrelli

Oltre all’emergenza sanitaria, si prova ad arginare anche quella economica. Mentre il Governo di Conte prova a varare una serie di misure che consentano di aiutare l’economia del paese a riprendersi, si studia il bollettino per capire i prossimi passi. La data da segnare in rosso, per il paese come anche per il calcio, nello specifico, è il 18 maggio.

IN AGGIORNAMENTO