Ultime calcio, l’ex Atalanta Primavera Andrea Rinaldi è morto

Calcio italiano Andrea Rinaldi morto ultime | Andrea Rinaldi è morto. Il Legnano calcio e tutto il calcio italiano è in lutto nella giornata di oggi per la tragica scomparsa prematura dell’ex Primavera dell’Atalanta. Il giovane Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. Era stato colpito nei giorni scorsi da un aneurisma cerebrale in casa. Si stava tenendo in forma nella propria abitazione seguendo la tabella d’allenamento che il club aveva imposto per lui. Il giovane ragazzo pare sia stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre svolgeva nel giardino di casa semplici allenamento di mantenimento. Il tutto arrivato in maniera improvvisa. La notizia del decesso è arrivata in mattinata.

Tragedia nel mondo del calcio, è morto il 19enne ex Atalanta Andrea Rinaldi

Tragedia nel mondo dello sport italiano a causa della scomparsa del giovanissimo calciatore Rinaldi. L’ex centrocampista dell’Atalanta, in prestito al Legnano, si è spento in queste ore all’ospedale di Varese. Il calciatore era stato colpito lo scorso venerdì nella propria abitazione durante gli allenamenti casalinghi, dove era arrivato in condizioni disperate a causa di un un aneurisma cerebrale. Ha lottato fino all’ultimo tra la vita e la morte, ma le sue condizioni sono rimaste sempre gravissime dal primo momento, stando sempre attaccato a un macchinario. La notizia del decesso è arrivata in queste ultime ore.