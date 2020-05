Valladoid, senti Ronaldo: “Ho pensato di tornare a giocare”

Valladoid, Ronaldo confessa a Veron: “Tornerei a giocare”

Valladoid – Ronaldo | Il ‘fenomeno’ non ha alcuna intenzione di uscire dal panorama del calcio. E’ per questo che è diventato il presidente del Real Valladoid, tornando in Spagna, per sentire ancora un po’ odore di calcio. Ma a mancargli è proprio la sensazione che viveva da calciatore, quella che un po’ lo aveva tormentato per i brutti infortuni a quel maledetto ginocchio. Se avesse retto, probabilmente avrebbe regalato qualche giocata in più ai giovani di oggi, che non hanno avuto il modo di vederlo in campo. Ecco, è proprio della sua vita da calciatore che ha parlato Ronaldo, talento brasiliano che ha deliziato l’intero panorama calcistico ed è di diritto tra i più forti di sempre, che siano mai stati visti con il pallone tra i piedi.

Valladoid, Ronaldo il fenomeno fa sognare i suoi tifosi: “Quattro mesi di preparazione e torno in forma”

Ha parlato tramite una diretta su Instagram, assieme all’amico Juan Sebastian Veron, l’ex stella, Ronaldo ‘il fenomeno’. Il suo annuncio ha fatto un po’ sognare gli amanti del calcio che hanno avuto modo di vederlo giocare in passato e non: “Quando presi il Valladoid pensai al ritorno al calcio. A volte pensi, fai un sacrificio di circa quattro mesi, e sei di nuovo in forma. Poi però subentrano altri pensieri, vedi come vanno veloci e forti gli altri giovani in giro e si spegne subito quest’idea. Ma sarebbe davvero bello”. E’ la confessione di Ronnie, che poi rivela i propri rimpianti: “Avrei voluto giocare ancora per un altro po’, ma ho dovuto fare a battaglia con il mio corpo, con gli infortuni… E’ stato un momento difficile quando ho messo, volevo continuare e le mie ginocchia non me l’hanno permesso”.