Ultime Juventus, Higuain e Rabiot non sono tornati in Italia: caso diplomatico

Ultime Juventus: doppio caso diplomatico per Higuain e Rabiot

Ultime Juventus Higuain Rabiot | L’Italia è stata senza dubbio una delle nazioni più colpite dal Coronavirus, e questo ha condizionato parecchio anche il mondo del calcio, costretto a dire addio per un po ai campi. Intanto tantissimi giocatori stranieri che militano nel nostro campionato sono ritornati in patria, e molti di questi hanno fatto ritorno nel Bel Paese per gli allenamenti.

Tutti tranne due nella Juventus: Higuain e Rabiot, uno a Buenos Aires, l’altro in Francia. Un vero e proprio doppio caso diplomatico, con i due che erano attesi già da questo fine settimana: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ora il tutto slitterà ulteriormente.

Higuain e Rabiot: continuano le voci di mercato

Higuain e Rabiot non sono ancora rientrati in Italia, chi per un motivo, chi per un altro. Intanto però questa situazione potrà scatenare delle ripercussioni, e chissà che non possa farlo anche sul mercato. Entrambi i giocatori bianconeri sono al centro di tantissime voci: il Pipita viene accostato ad un ritorno in Argentina, mentre sull’ex PSG pare siano piombati Everton e Arsenal su tutti. Un periodo non facile da gestire, e che potrebbe culminare con qualche sanzione.