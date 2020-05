Ultime Inter, Eriksen: “Quarantena da solo, volevo dormire sul divano di Lukaku”

Christian Eriksen è arrivato in Italia poco prima che esplodesse l’epidemia di coronavirus: per lui ambientarsi in Italia ha significato adattarsi ad un paese in un lockdown. Il suo racconto strappa un sorriso, ma la sua esperienza non è stata per niente facile.

Notizie Inter, il racconto della quarantena di Eriksen

Il calciatore racconta la sua singolare esperienza in Italia al The Sun. Arrivato in Italia a fine gennaio, non ha neanche preso casa che l’albergo dove alloggiava ha dovuto chiudere i battenti a seguito del lockdown causato dal coronavirus.

IN AGGIORNAMENTO