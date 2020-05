Ultime Inter, Eriksen: “Quarantena da solo, volevo dormire sul divano di Lukaku”

Christian Eriksen è arrivato in Italia poco prima che esplodesse l’epidemia di coronavirus: per lui ambientarsi in Italia ha significato adattarsi ad un paese in un lockdown. Il suo racconto strappa un sorriso, ma la sua esperienza non è stata per niente facile.

Notizie Inter, il racconto della quarantena di Eriksen

Dopo aver annunciato il suo futuro qualche giorno fa, il calciatore racconta la sua singolare esperienza in Italia al The Sun. Arrivato in Italia a fine gennaio, non ha neanche preso casa che l’albergo dove alloggiava ha dovuto chiudere i battenti a seguito dello scoppio dei contagi da covid-19 dal coronavirus.

“All’inizio volevo farmi aiutare da Lukaku o Young“, ha spiegato il trequartista, “ma poi ho pensato che hanno famiglia entrambi e che 14 giorni sono tanti da passare sul divano“. Così ha deciso di passare la quarantena ad allenarsi direttamente ad Appiano Gentile: “Sono andato nel centro sportivo del club assieme a 5 persone dello staff ed un cuoco che, come me, hanno preferito andare in isolamento. Facevo 35 metri in avanti, e 35 metri all’indietro”.

Eriksen e l’isolamento: l’episodio con la polizia

Non conoscendo l’italiano, ha avuto più di qualche difficoltà quando ha deciso di fare una passeggiata nei dintorni di Appiano ed è stato fermato per un controllo: “È stato imbarazzante, perché io non mastico l’italiano e non sapevo cosa fosse concesso fare. Pensavo di poter andare in giro per passeggiare e invece nulla. Con tutto il tempo libero che abbiamo avuto, non si poteva fare nulla“.