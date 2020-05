Tardelli consiglia Chiellini: “Bisogna avere rispetto, così fomenta odio”

Tardelli a Chiellini | Le parole del capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, hanno fatto molto rumore, riscontrando le critiche dei diversi addetti ai lavori. Subito pronte sono arrivate le risposte dei due interessati alla questione, Balotelli e Felipe Melo, che non le hanno mandate a dire. In particolar modo il brasiliano ci è andato giù pesante, parlando di un vero e proprio accanimento verso di lui, per il fatto di averlo eliminato dalla Champions con la maglia del Galatasaray. Insomma, un momento di forte caos, su cui ha preso voce anche l’ex bandiera del club bianconero, che ha vinto di tutto in maglia Juventus: è il campione del Mondo, Marco Tardelli. L’uomo è entrato a “gamba tesa” su Chiellini, rimproverandone l’atteggiamento.

Tardelli attacca Chiellini pubblicamente: ecco il post apparso su Twitter

Quello che segue, è il messaggio diretto a Giorgio Chiellini, da parte di Marco Tardelli. L’uomo ha proprio taggato via Twitter, il profilo ufficiale del difensore della Juventus, precisando la sua forte posizione, in contrasto con il centrale bianconero e della Nazionale: “Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi, che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento”. E sull’odio sportivo, bacchetta fortemente il capitano della Juventus. L’ex campione dei bianconeri, che ha giocato tra l’altro anche all’Inter, ne parla così: “L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”.