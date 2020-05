Ultime Serie A: Chiellini attacca Balotelli, il messaggio di Luca Toni

Notizie Juventus Serie A Chiellini Balotelli Toni ultime | Giorgio Chiellini, capitano della Juventus si è raccontato nella sua autobiografia del libro pubblicato. Tra le tante dichiarazioni tra passato, presente e futuro e la Serie A, il calciatore ha usato dichiarazioni forti contro Balotelli e Felipe Melo. Il capitano bianconero ha prima attaccato Balotelli, definendolo una persona negativa, senza rispetto per nessuno e da schiaffi. Poi ha avuto da ridire su Felipe Melo, definendolo una mela marcia. Immediata la risposta dei due calciatori che si sono sentiti attaccati.

Serie A – Chiellini-Balotelli, Toni: “Si parla in faccia non sui libri”

La diatriba Chiellini-Balotelli tiene banco sui social, e durante una diretta Instagram ha detto la sua anche Luca Toni, ex attaccante proprio di Juventus e Brescia, i due attuali club dei calciatori in questione.

Toni: “C’è poco da parlare, e dunque…”

Queste le sue parole: “I libri sono particolari, quando lo scrivi devi trovare cose che facciano anche notizia. Secondo me la ragione è un po’ da tutte e due le parti. Certo se sono cose che non gli ha mai detto in faccia non è bello. È brutto poi che certe discussioni vadano sui social, sarebbe meglio parlarsi e chiarire. Io non ho mai fatto libri perché è una cosa che non mi piace, poi si crea confusione come è successo con Chiellini adesso. Da quello che ha risposto Balotelli sono cose che non si sono mai detti in faccia, bisogna capire dov’è la verità e conoscere la situazione. Poi in questo momento in cui c’è poco di cui parlare è normale che se ne parli così tanto. Sarebbe bello se ripartisse la Serie A e si ritrovassero subito contro Chiellini e Balotelli…”.