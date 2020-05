Ultime Serie A: Chiellini attacca Balotelli, il messaggio di Luca Toni

Notizie Juventus Serie A Chiellini Balotelli Toni ultime | Giorgio Chiellini, capitano e difensore della Juventus, ha scatenato un putiferio nelle ultime ore a causa delle recenti dichiarazioni uscite fuori nella sua autobiografia. Dito puntato contro Mario Balotelli e non solo: “Persona negativa, è da prendere a schiaffi”. L’attaccante del Brescia ha poi replicato sui social a tono: “Non sei un uomo, si parla in faccia e non nei libri”.

Serie A – Chiellini-Balotelli, Toni: “Si parla in faccia non sui libri”

Riguardo la lite tra i due, è intervenuto l’ex Campione del Mondo Luca Toni. Durante una diretta Instagram, l’ex numero nove italiano ha detto la sua riguardo la questione. Per Toni entrambi hanno sbagliato e hanno ragione. In particole però, Toni si è soffermato su questo mancato chiarimento tra le parti. Questa alcune delle sue dichiarazioni: “I libri spesso devono aver bisogno di qualche argomento che faccia notizia. Se ci sono cose che non sono state dette in faccia non è bello, non si raccontano nei libri certe cose. Ora bisogna chiarire, brutto vedere che vada tutto sui social. Non ho mai scritto nessun libro perché non mi piace, poi nascono incomprensioni di questo tipo. Credo che sia bello vedere una ripartenza della Serie A e con un duello tra Chiellini e Balotelli in campo”.