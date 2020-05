Tweet on Twitter

Il premier italiano, stando a quanto riferisce Repubblica, sarà colui il quale avrà l’ultima parola sulla ripresa della Serie A in Italia.

Ritorno al calcio giocato in Serie A, decide Conte

Una questione complicata, che il Primo Ministro ha deciso di avocare direttamente alla sua persona per quanto riguarda la decisione sul ritorno in campo. Da quando si è disputata Sassuolo–Brescia, lo scorso 9 marzo, si è subito riaperta la questione sul ritorno in campo.

