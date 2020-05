Serie A, allenamenti di gruppo pronti a ripartire: vicino il via libera

Serie A: Cts pronto a dare il via libera per gli allenamenti di gruppo

Serie A Allenamenti Gruppo | Il mondo del calcio è attualmene fermo, o meglio i calendari lo sono. Ebbene nonostante non ci sia ancora la possibilità di riprendere a giocare, in questi ultimi giorni la maggior parte delle squadre di Serie A hanno ripreso ad allenarsi, in maniera ovviamente molto diversa dal solito, adottando misure precauzionali mai viste prime. La ripresa degli allenamenti è stata senza dubbio una svolta importante in questo periodo così complicato, e con il passare del tempo la domanda è diventata un’altra: quando ci saranno gli allenamenti di gruppo?

La risposta potrebbe arrivare proprio in giornata: il comitato tecnico scientifico sta valutando il protocollo studiato dalla FIGC e dal ministro Spadafora, e oggi pare sia atteso il via libera, così come riportato da goal.com. Si resta in attesa per la data quindi, che comunque con ogni probabilità non dovrebbe essere fissata prima del 18 maggio.

Allenamenti in ripresa: nuove norme

Pronti, partenza, via per gli allenamenti di gruppo. Ormai ci siamo, ma ovviamente bisogna fare attenzione, con “prudenza” che resta la parola d’ordine. Ci sono infatti delle nuove norme da rispettare, precauzioni da tenere bene in mente, e soprattutto una nuova linea guida per gli eventuali contagiati all’interno di una rosa. Coloro che saranno conteggiati infatti, dovranno rispettare un periodo di isolamento di due settimane e la quarantena sarà allargata a tutti coloro che con lui saranno venuti a contatto.