Oroscopo di domani 11 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 11 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. La giornata di domani non sarà particolarmente felice. C’è chi ha dei problemi a lavoro e rischia addirittura di perderlo. Perciò sarete particolarmente nervosi e stressati. La nota positiva si registra nei rapporti personali e con il partner. Le coppie che hanno vissuto momenti difficili ora avranno modo di riconciliarsi.

Toro. Gli ultimi giorni sono stati formati da un po’ di malumore ma da domani ci sarà un momento di tranquillità. Siete persone molto dinamiche e quando ci sono rallentamenti non li accettate con serenità. I prossimi due giorni saranno più sereni.

Gemelli. Andrà un po’ meglio in amore: ma non per tutti ci sarà la nuova anima gemella. Anche le amicizie che nascono in questo periodo saranno molto importanti. Da luglio ci saranno risposte importanti dal punto di vista lavorativo.

Cancro. Da domani avrete l’opportunità di agire con più libertà e senza troppe pressioni. La vita potrebbe optare per un nuovo progetto per voi. Coglietelo e siate bravi a sfruttare le opportunità.

Leone. Come sempre non vi manca la forza e la grinta di affrontare i periodi più delicati. Però c’è qualcosa che non va. C’è ancora qualcosa che si frappone fra voi e vi frena. Solo l’amore vi sta dando tante soddisfazioni e colma tutto quello che gli altri ambiti non vi danno.

Vergine. Avete una carica importante in questo periodo. Le sfide vi piacciono molto e le accettate sempre ben volentieri. Da domani inizierete a rivedere anche qualcosa che non va dal punto di vista familiare e lavorativo. Tra qualche settimana riceverete risultati molto importanti.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Da domani a giovedì ci potrebbe essere finalmente un barlume di luce in questo periodo complicato. Sul lavoro potrebbe esserci qualche discussione nei primi giorni della settimana. Le coppie solide hanno rinforzato il loro rapporto. Chi invece era in crisi è saltato definitivamente. La solitudine deve essere presa come momento di forza e non di sconforto.

Scorpione. Il vostro umore non è al massimo. Tante questioni non dipendono solo da voi e avrete l’opportunità di iniziare a guardare la realtà dei fatti direttamente negli occhi, già da domani. Qualcuno non si è rivelato un buon amico e siete molto nervosi.

Sagittario. Riducete le spese, sarà fondamentale in questo momento di ripresa. Avete riscoperto nuove passioni che vi daranno felicità nei prossimi giorni e mesi. Da domani dovreste mettere una pezza anche alle discussioni con i vostri partner e credere di più nei vostri progetti futuri.

Capricorno. Nei momenti più critici siete bravissimi ad uscirne senza rischiare nulla. Chi ha avuto problemi di coppia, per esempio, avrà già modo di rifarsi a partire dai prossimi giorni, non vi scoraggiate mai.

Acquario. Non conoscete ancora bene la strada da intraprendere: sotto tutti i punti di vista. Ma sappiate che il cambiamento che state aspettando non vi arriverà a domicilio. Da domani dovete inziare a progettare e a mettervi in moto e Saturno, nel vostro segno, vi chiederà una profonda revisione delle priorità.

Pesci. Disagio e frustrazione in amore sono all’ordine del giorno. Soffrite molto questa situazione a causa del vostro carattere: siete suscettibili e sensibili. Anche domani continuerà così: cercherete una via d’uscita ma non sarà facile trovarla.