Oroscopo di oggi 10 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 10 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domenica di totale relax per te, dopo una settimana parecchio stressante. Sul lavoro gli impegni sono stati molti, ma le soddisfazioni stanno arrivando con il passare del tempo. Per quanto riguarda l’amore attenzione a cosa potrebbe accadere già da domani.

Toro. Ti senti carico e pronto per affrontare la nuova settimana, domani cerca di rilassarti e di non addossarti troppi pensieri. Ultimamente hai delle questioni che ti turbano, rimandale.

Gemelli. Giornata piuttosto positiva per te, ti senti felice e sereno, pronto per i tuoi nuovi progetti. Cerca di curare meglio il tuo corpo, e non lasciarti condizionare troppo dal pensiero degli altri. Vai avanti per la tua strada.

Cancro. Momento non positivo per te, ci sono dei problemi con il tuo partner, e sembra che la cosa non voglia risolversi. Ci vuole pazienza e tempo, tutto si aggiusterà.

Leone. Periodo di stallo per quanto riguarda l’amore: non sei sicuro delle tue emozioni, e spesso ti capita di sentirti a disagio. Cerca di esprimerti meglio e di lasciarti trasportare un po di più da ciò che senti.

Vergine. Sul lavoro sono in arrivo tante soddisfazioni: i tuoi progetti prendono vita, ti senti appagato e apprezzato da chi ti vede.

Oroscopo Paolo Fox 10 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La situazione attuale vi ha resi più distaccati in amore. Non arrendetevi perché è solo un momento che passerà in fretta. Nel futuro c’è un bel periodo di rinascita.

Scorpione. Vivi il presente e goditi il momento positivo. Tra non molto però arriveranno delle preoccupanti situazioni economiche, che ti faranno sentire sotto stress. Una buona gestione potrà farti vivere meglio la situazione.

Sagittario. Avete bisogno di ritrovare l’intesa di coppia che avevate perso. La persona che amate è lontana o incerta e per questo avete vissuto delle controversie.

Capricorno. A breve potrai contare su un lungo transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Da capire se uno dei due in coppia ha sbagliato. E’ tempo di assumersi le proprie responsabilità.

Acquario. In questo fine settimana si risveglierà il lavoro: vivrete un periodo molto florido. In amore conviene sfruttare le stelle a vostro favore. Anche per chi è in crisi: è il momento di prendere una decisione definitiva.

Pesci. Stai portando avanti i tuoi progetti, che frutteranno tanto a partire dall’estate. Ti consiglio di continuare su questa strada, perché ti servirà molto farti trovare pronto.