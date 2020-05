Notizie Roma, Kluivert: “Lotteremo per andare in Champions”

Ultime Roma | Justin Kluivert, centrocampista della Roma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport del suo anno nella capitale e dello stop al campionato:

Le parole di Kluivert

“Non mi ero mai fermato così a lungo, mi manca molto giocare soprattutto giocare in uno stadio pieno di tifosi”.

Gli allenamenti?

“Dobbiamo ritrovare le sensazioni in campo, quando e se riprenderemo ci faremo trovare pronti”.

La stagione?

“Abbiamo ancora voglia di lottare per un posto in Champions League, personalmente sono contento di come stavo giocando”.

Canale YouTube?

“Domanda divertente… Mi piace parlare alla gente ma lo faccio per me stesso. Voglio mostrare un po’ alla gente le cose che mi passano per la testa, quello che faccio fuori dal campo o prima di una partita, come sono con i miei amici e con la mia famiglia.