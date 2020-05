Mercato Juventus: Pjanic andrà al Barcellona, Rakitic nella trattativa

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mercato Juventus: Pjanic-Barcellona, pista caldissima

Mercato Juventus Pjanic | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in questo periodo di stop al calcio giocato, moltissime squadre ne stanno approfittando per portare avanti tantissime operazioni di mercato. E’ il caso della Juventus, la quale starebbe cercando di gestire al meglio la propria rosa, partendo dai propri gioielli da blindare, fino ad arrivare ai possibili esuberi in vista della prossima annata. La sensazione è che a centrocampo possa esserci qualche partenza, su tutte quella di Pjanic, continuamente sondato dal Barcellona, e protagonista di un campionato parecchio altalenante.

La Juventus non ha intenzione di opporre troppa resistenza per la cessione, ma nonostante questo si aspetta che arrivi un’offerta quanto meno soddisfacente. I blaugrana vorrebbero il bosniaco a tutti i costi, e stando a quanto riportato da Sport, pare stiano pensando di proporre Rakitic. Il croato è un giocatore che piace alla Vecchia Signora, la quale però si aspetta anche un conguaglio economico per chiudere la trattativa.

Juventus-Barcellona: nessun punto d’incontro per Arthur

La Juventus è pronta a cedere Pjanic si, ma allo stesso tempo non disdegnerebbe affatto una contropartita come Arthur, vero sogno in questo affare. Rakitic piace si, ma il brasiliano ha un fascino diverso, che allo stesso però è difficile da rendere concreto.