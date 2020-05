Champions League UEFA Juventus Lione | Il ritorno in campo per i campionati potrebbe essere questioni di settimane. Inizierà la Bundesliga la prossima settimana. Poi, forse, toccherà all’Italia e in seguito alla Spagna che cercheranno di completare i campionati per evitare innumerevoli ricorsi e problemi nelle prossime stagioni. Non ripartirà la Ligue 1 che ha già deciso i verdetti finali. Dovrebbero ripartire, invece, la Champions League e l’Europa League ma solo verso l’estate inoltrata.

Champions League, la UEFA smentisce Aulas su Juventus-Lione

Di questo ne ha parlato anche il Presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, che dovrà affrontare il ritorno con la Juventus dopo la vittoria per 1-0 nella gara del 26 febbraio scorso. Secondo Aulas la gara si giocherà il 7 agosto a Torino, a porte chiuse. Le sue dichiarazioni hanno anticipato qualsiasi comunicazione della UEFA che, però, nelle ultime ore ha fortemente smentito le parole del presidente del Lione.

Un portavoce UEFA ha risposto in modo molto chiaro ad una richiesta sulle date di ripresa della Champions League. “Nulla è stato deciso, niente di niente“.

Il comunicato del Lione

“Stiamo anche aspettando con impazienza la finale della Coupe de la Ligue all’inizio di agosto, che gli permetterà, a differenza di altre squadre, di preparare questa parte essenziale della stagione. Il Lione si rammarica tuttavia di dover affrontare una preparazione diversa da quella dei suoi concorrenti europei, che hanno sostanzialmente già ripreso gli allenamenti”.