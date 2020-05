Tweet on Twitter

Italia Silvia Romano Musulmana | Dopo 18 mesi di sequestro, Silvia Romano è atterrata a Ciampino accolta dal Primo Ministro Giuseppe Conte e dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. La cooperante milanese è stata rapita in Kenya un anno e mezzo fa e dopo estenuanti trattative è riuscita a tornare a casa.

Italia, Silvia Romano: “Sono musulmana, voglio raccontarlo a mia madre”

Atterratta a Ciampino, si recherà in procura nella capitale per raccontare ai pm quanto accaduto in Kenya così da aprire un’indagine a scopo di terrorismo. La ragazza si è mostrata a Ciampino con abiti somali e mascherina. Nei 535 giorni di sequestro ha deciso di convertirsi all’islamismo e ha dichiarato di essere musulmana e di volerlo raccontare immediatamente alla madre.

“Ne parlerò con mia mamma appena la rivedrò, non vedo l’ora”.

Conte: “Liberazione della Romano merito del Governo”

Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, tra i vari argomenti ha parlato anche della liberazione della Romano.

“Il merito della sua liberazione è merito della nostra Agenzia esterna, del lavoro investigativo dell’autorità giudiziaria, dell’attenzione del ministro Di Maio, della Farnesina e del ministro Guerini e della Difesa. La protezione della vita dei nostri connazionali è una priorità per il governo”.