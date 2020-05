Coronavirus, Conte: “Estate in quarantena? No, andremo al mare”

Coronavirus: Conte sulla quarantena

Coronavirus Conte Quarantena | L’Italia continua ad essere soggiogata dal virus, e la situazione nella nostra nazione non si può certo dire che sia tranquilla e risolta. Sebbene ci siano netti miglioramenti rispetto alle scorse settimane, il lockdown è stato ulteriormente prolungato, e la Fase 2 fa ancora fatica ad ingranare. Insomma uno scenario ancora surreale, e che ha portato a non poche domande: una su tutte riguardante l’eventuale data di fine quarantena. Molti hanno ipotizzato ad una proroga anche per l’estate, ma lo stesso premier Conte ci ha tenuto a dire la sua. Queste le sue parole rilasciate al Corriere della Sera:

“La bellezza italiana non resterà in quarantena, questa estate non saremo al balcone. Andremo al mare e in montagna, ci godremo tutto, ovviamente con delle nuove regole e precauzioni. Aspetteremo ulteriori dati per poi fornire delle date ben precise”

Conte sull’autonomia alle Regioni

I casi di contagio in Italia sono ancora parecchi, e nonostante la curva stia lentamente scendendo, il tutto continua a preoccupare le varie Regioni, intenzionate a debellare la pandemia il prima possibile. Il premier Conte ha parlato di differenziazione di Regioni, in modo da poter gestire il tutto in maniera più compatta e coesa. In alcune di queste infatti, si potrà agire con molta più autonomia, i dettagli.