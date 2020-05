Calciomercato Roma: assalto a Kean, Schick finanzia il colpo

Ultime Roma: Kean verso i giallorossi, Schick finanzia il colpo

Calcio Mercato Roma Kean Schick Lipsia | La Roma è già a lavoro per programmare la prossima stagione di Serie A. Il club giallorosso ha messo nel mirino diversi calciatori per poter affidare a mister Fonseca la migliore rosa possibile per raggiungere i prossimi obiettivi stagionali. In attacco via Kalinic e non rientrerà Schick, dunque al fianco di Edin Dzeko (in scadenza nel 2022), la Roma ha pensato di affiancargli un giovane attaccante. L’idea principale porta a Moise Kean, attaccante dell’Everton in uscita e pronto a tornare in Serie A. Sul classe 2000 ex Juventus ci sono tanti club, tra cui anche Inter e Napoli. Il giovane italiano ha voglia di rilanciarsi e sogna l’Europeo nel 2021 con la Nazionale italiana. L’idea della Roma è quella di raggiungere l’intesa con il club inglese con la formula del prestito biennale più riscatto. Intanto, a finanziare il colpo potrebbe essere Patrick Schick, attaccante della Roma in prestito al Lispia per ancora un anno.

Calciomercato Roma: Kean arriva grazie a Schick

Come riportato da Sportmediaset, la Roma potrebbe permettere uno sconto al Lipsia di 3 milioni per il riscatto anticipato di Patrick Schick. L’affare dovrebbe chiudersi quindi entro il 15 giugno per 25 milioni di euro che andrebbero nelle casse della Roma. Subito dopo, dunque, partirà l’assalto dei giallorossi per Moise Kean, si lavora con l’Everton per un prestito biennale e diritto di riscatto.