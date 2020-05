Ultime Newcastle: i crimini del principe Bin Salman

Calcio mercato Newcastle Bin Salman Griezmann ultime | L’emergenza Coronavirus non tiene lontani gli affari in Premier League. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, ci sarà l’acquisto del Newcastle da parte del principe Mohammed Bin Salman. Il figlio ereditario di una delle più grandi famiglie dell’Arabia Saudita prenderà posto in prima linea nella guida del Newcastle. Promessi già clamorosi colpi di mercato per il futuro e un progetto ambizioso. Intanto, mentre i tifosi del club attendono con ansia l’ufficialità, in Inghilterra si crea caos per i precedenti del principe Bin Salman, accusato anche di omicidio in passato. Infatti, a creare scalpore, è stata la notizia appresa riguardo la morte di Jamal Kashoggi. Giornalista ucciso il 2 ottobre 2018 da un commando di fedelissimi dello stesso Bin Salman. Strangolato e fatto a pezzi fino a farne perdere le tracce. Intanto, alla Premier League si chiede di evitare che la trattativa tra il Newcastle e Bin Salman. Lui però ora pensa solo all’acquisto di Griezmann.

Come riportano i media inglesi, mentre accuse e scalpore ricadono sul principe Bin Salman, lui è concentrato altrove, in particolare sul calciomercato. Allegri o Pochettino per la panchina del Newcastle e poi via alla lista di acquisti di grandi calciatori. Da Dybala a Koulibaly fino a Coutinho. Intanto, l’ultima idea dell’arabo sembra essere quella di acquistare dal Barcellona il francese Griezmann.