Ultime Napoli, Azmoun più vicino: ora si tratta con lo Zenit

Calcio mercato Napoli Azmoun Zenit | Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, è finito nel mirino del Napoli per la prossima stagione. L’attaccante classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è pronto a cambiare squadra già nella prossima sessione di calciomercato. Diversi i club interessati al colosso iraniano, tra cui anche il Napoli che con Cristiano Giuntoli, direttore sportivo, ha individuato come prima scelta in attacco qualora dovessero andar via uno tra Milik e Mertens. Sul calciatore c’è anche il gradimento di mister Gattuso. Secondo La Gazzetta dello Sport, Azmoun avrebbe già detto sì al Napoli, che ora deve trattare soltanto con lo Zenit. In questa stagione aveva messo a segno 14 gol in 29 partite stagionali.

Calciomercato Napoli, colpo Azmoun: il calciatore ha accettato

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli ha già incassato il gradimento totale del calciatore che non esiterebbe un instante ad accettare Napoli e la Serie A. Azmoun ha detto sì agli azzurri, ora sta al club trattare con lo Zenit. Primi approcci tra le parti, con lo Zenit che è stato contattato attraverso un intermediario del Napoli per avviare una trattativa. Il club russo che spera di incassare un cifra intorno ai 20-25 milioni di euro, mentre il Napoli è pronta ad offrirne circa 15 mln.