Notizie Milan, Thiago Silva verso la permanenza al PSG

Ultime Milan Thiago Silva moglie PSG | Paulo Tonietto, agente di Thiago Silva, difensore del Paris Saint-Germain, è finito nel mirino di diversi club di tutta Europa. Il difensore brasiliano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il PSG ma ha ancora tanta voglia di restare. Il calciatore classe 1984 (36 anni a settembre) vuole restare ancora in Europa e sul palcoscenico dei big. Il suo agente, nelle scorse settimane, ha annunciato che Thiago avrebbe intenzione di rinnovare e restare ancora a Parigi. Intanto, su di lui c’è forte l’interesse del Milan, che come capitato con Ibrahimovic spera in un ritorno del brasiliano in rossonero per rinforzare il reparto difensivo.

Ultime Milan: Thiago Silva, la moglie chiama al rinnovo con il PSG

Il PSG non sembra però intenzionato a rinnovare il contratto del calciatore. Infatti, il club francese, ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly e non solo per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Thiago Silva andrà in scadenza il prossimo giugno e da svincolato potrà trovare una nuova collocazione. L’intenzione del giocatore però sembra quella di restare. A comunicarlo è stata anche sua moglie, Isabelle, che ha parlato nelle ultime ore ai microfoni de Le Parisien. La moglie non ha chiuso al Milan, ma ha però aperto le porte al rinnovo di contratto lanciando il segnale al PSG. Queste alcune delle sue parole: “Siamo molto attaccati al PSG e a Parigi, speriamo che l’avventura continui. Sarebbe bellissimo. Amiamo club e città”.