Calciomercato Milan Romagnoli PSG | Il mercato che verrà sarà fatto soprattutto di scambi e di prestiti ma non mancheranno, certamente, acquisti importanti da parte dei club che possono permettersi un certo agio economico. A favorirli c’è anche l’esigenza di incassare da parte di alcuni club e i prezzi al ribasso che si prospettano nell’immediato futuro.

Calciomercato Milan, Romagnoli nel mirino del PSG

Alessio Romagnoli è uno degli uomini maggiormente apprezzati dell’ambiente Milan. Il capitano rossonero è seguito con interesse dal PSG di Leonardo che guarda interessato in casa Milan. Al dirigente brasiliano del Paris, infatti, piacciono molto anche Lucas Paquetà, Ismael Bennaccer e Franck Kessié e il prossimo calciomercato potrebbe essere fatto proprio da alcuni tra questi nomi.

Le10Sport parla soprattutto dell’interesse per Alessio Romagnoli viste le difficoltà di trattenere Thiago Silva anche per la prossima stagione. Il rossonero è considerato il piano B della squadra parigina che punta prima di tutto su Raphael Varane del Real Madrid ma visti i tempi poco agevoli dal punto di vista economico, potrebbe pensare a fiondarsi su Romagnoli.

News Milan, Romagnoli vuole restare

Le indiscrezioni che arrivano da casa Milan vedono, però, Romagnoli intenzionato a continuare la sua esperienza in rossonero per giocarsi le carte per l’Europeo. Inoltre con il suo agente, Mino Raiola, starebbe pensando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.