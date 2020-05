Calciomercato Milan, Bennacer: il PSG fa sul serio

Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino del PSG: Leonardo pronto a fare di tutto

Calciomercato Milan – Bennacer | E’ stato uno degli acquisti più importanti dell’ultima sessione di mercato estiva, l’algerino Ismael Bennacer. Il calciatore aveva appena vinto la Coppa d’Africa con la sua Algeria ed è stata un’operazione molto complessa quella che l’ha portato da Empoli a Milano, sponda rossonera. La concorrenza era tanta, con i diversi club di Serie A e non solo, pronti a far follie per il centrocampista che ben aveva fatto con i colori della società toscana addosso. Ma occhio, perché adesso ancora, gli assalti non sono terminati. L’ex ds rossonero e attualmente in carica al PSG, il brasiliano Leonardo, torna a bussare alle porte di Casa Milan. Il motivo è molto chiaro: è piombato nuovamente su Ismael Bennacer.

Ultime Milan, Bennacer al PSG: cifre e dettagli dell’offerta

Lo avrebbe preso anche nel corso della sua esperienza al Milan, Ismael Bennacer è nel mirino di Leonardo da ormai molto tempo ed è per questo che lo prenderebbe anche al Paris Saint-Germain. Il centrocampista è attualmente un punto fermo del club di Stefano Pioli, ma occhio, perché potrebbe dire addio qualora dovessero arrivare offerte pari al suo valore. Lo riportano i colleghi transalpini di Le10Sport, che rivelano le cifre: 30 milioni di euro al Milan da parte del club di Al Kehlafi, pronto a piombare sul calciatore. Per il numero 4 dei rossoneri sarebbe un ritorno in Francia, dopo le avventure da giovanissimo con le maglie di Arles e Tours.