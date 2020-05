Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus obiettivo complicato: Guardiola lo blinda

Calciomercato Juventus: affare Gabriel Jesus, tutto in stallo

Calcio Mercato Juventus Gabriel Jesus | Il mercato della Juventus si conferma ancora una volta come uno dei più attivi ed intensi, e l’obiettivo principale per la squadra bianconera pare sia quello di andare a prendere un attaccante per sostituire Higuain. Servirà una punta di alto livello, possibilmente che abbia anche margini di crescita. Insomma un giocatore capace di avere un impatto importante in tutte le competizioni. Sul taccuino della Vecchia Signora ci sono tantissimi nomi importanti, ma uno dei più suggestivi resta quello di Gabriel Jesus, centravanti in forza al Manchester City.

Il giovane brasiliano è considerato come uno dei crack del calcio mondiale, e le sue prestazioni in Premier hanno già dato prova di un incredibile qualità. La Juventus avrebbe tutte le intenzioni di provarci, ma attenzione ad un ostacolo importante: Pep Guardiola, il quale, stando a quanto riportato da cm.com, pare abbia chiesto alla società di blindare a tutti i costi il suo gioiello. Una trattativa che ad oggi è complicatissima.

News Juventus: quanto costa Gabriel Jesus?

Jesus è certamente uno dei giocatori più interessanti nella vetrina del calcio europeo, ed è indubbio che il City non voglia privarsene. La sua valutazione si aggira intorno agli 80-90 milioni di euro: una cifra altissima, che rappresenta in pieno le aspettative che si hanno su di lui. Intanto però pare che i bianconeri abbiano intenzione di giocarsi la carta Douglas Costa per convincere il club inglese.