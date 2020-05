Calciomercato Juventus, Douglas Costa nel mirino di quattro big

Calciomercato Juventus: quattro big sulle tracce di Douglas Costa

Calcio Mercato Juventus Douglas Costa | l mercato di Serie A si conferma uno dei più attivi, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato, si stanno occupando di varie operazioni, sia in entrata che in uscita. Occhi puntati sulla Juventus, la quale sa bene di doversi rinforzare, ma allo stesso tempo lascerà partire qualche giocatore in esubero. Parliamo soprattutto del futuro parecchio incerto di Douglas Costa, esterno brasiliano che in questa stagione è stato per l’ennesima volta protagonista di un andamento altalenante, complice ancora una volta i numerosi acciacchi fisici.

Ora la società bianconera potrebbe non essere più disposta ad aspettare, e chissà che da qui all’estate non possa esserci una cessione. Intanto sul giocatore ci sarebbe l’interesse fortissimo del PSG (stando a quanto riportato da Tuttosport), ma non solo: anche Manchester United, Manchester City e Bayern Monaco sembra lo abbiamo messo nel mirino.

News Juventus: Douglas Costa, asse con il City?

Douglas Costa continua a piacere a tante squadre, e tra queste c’è il Manchester City, il quale vorrebbe provarci concretamente da qui alla prossima sessione di mercato. Intanto nella squadra di Guardiola c’è un giocatore che piace non poco alla dirigenza bianconera: Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è un pallino, che possa scattare un’affare in grande?