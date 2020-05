Ultime Inter: Tonali resta in Serie A, scelta fatta

Calcio mercato Inter Tonali Juve PSG Napoli | Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, è pronto a lasciare il club di Cellino per approdare in una big. Il talento italiano classe 2000 sembra essere conteso tra Inter, Juventus, PSG e Napoli. Alla sua prima stagione di Serie A sono arrivate grandi prestazioni che hanno permesso di attirare gli occhi dei migliori club. Il contratto in scadenza nel 2021 facilita le trattative, ma a quanto pare sono Inter e Juve in netto vantaggio su Paris Saint-Germain e Napoli. Secondo le ultime notizie però il calciatore ha già scelto la sua prossime destinazione.

Calciomercato Inter: c’è il sì di Tonali, vuole lavorare con Conte

Il presidente Cellino chiede una cifra intorno ai 50 milioni di euro per lasciar partire il calciatore. Intanto, la sfida tra Inter e Juventus potrebbe essere giunta al termine prima del previsto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivato il sì di massima di Sandro Tonali all’Inter! Il club nerazzurro è pronto a raggiungere l’accordo con il Brescia per tagliare fuori la Juve. Marotta può chiudere il colpo e fare lo sgarbo alla sua ex società e al collega Paratici. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport quindi c’è il sì di Tonali ai nerazzurri, il giocatore ha voglia di lavorare da subito con mister Conte.