Calciomercato Inter, Skriniar: il Real Madrid piomba su di lui, cifre monstre

Calciomercato Inter, Skriniar potrebbe finire al Real Madrid: i blancos pronti all’assalto

Calciomercato Inter – Skriniar | Giungono nuove notizie in merito a quello che è l’interesse verso il difensore centrale dell’Inter, Milan Skriniar. Il campione slovacco è tra i calciatori più seguiti dalle diverse squadre dell’intero panorama calcistico, motivo per cui le offerte non mancheranno non appena riaprirà il calciomercato. Direttamente dalla Spagna, precisamente dai colleghi di Diario Gol, giungono voci che il Real Madrid potrebbe partire all’assalto per sondare delle basi verso il proprio futuro. Idee molto precise perché il capitano Sergio Ramos quasi sicuramente andrà a chiudere la carriera a Madrid, ma ciò non toglie che il club madrileno dovrà ben rimpiazzare il numero 4 storico del club.

Ultime Inter, addio Skriniar? Lo slovacco rientra negli obiettivi del Real Madrid

Oltre a Koulibaly e Upamecano, il Real Madrid segue anche Milan Skriniar. E’ tra gli obiettivi numero uno del club madrileno e, per la prossima stagione, i blancos tenteranno l’affondo. Per convincere l’Inter, la dirigenza degli spagnoli, ha in mente un approccio studiato ad hoc: trattare, mettendo sul tavolo il cartellino importante di James Rodriguez. Il calciatore potrebbe finire in Serie A, ma non al Napoli come si ipotizzava fino all’ultimo giorno di agosto. Ebbene si, il ‘bandito’ potrebbe approdare in Italia, sponda nerazzurra. Ma prima, però, ci sarà da capire quali saranno le intenzioni del club nerazzurro che non vorrebbe privarsi di un perno così importante del proprio organico.