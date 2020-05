Ultime Inter, pressing del Barcellona per Lautaro Martinez: c’è l’offerta

Calcio mercato Inter Lautaro Martinez Barcellona offerta ultime | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è finito nel mirino delle big. L’argentino piace in particolare a Real Madrid e Barcellona, che sono in lotta tra loro per il suo acquisto. L’Inter non ha intenzione di vendere il calciatore, ma se dovessero arrivare offerte importanti e il giocatore chiederà la cessione allora il club nerazzurro ascolterà gli acquirenti. Lo stesso Marotta, dirigente dell’Inter, ha annunciato che al momento a causa dell’emergenza Coronavirus è ancora tutto fermo. Intanto, spunta la prima offerta del Barcellona, che però fa infuriare i nerazzurri.

Calciomercato Inter, offerta del Barcellona per Lautaro Martinez: nerazzurri infuriati

Come riportato da Mundo Deportivo, l’Inter ha bisogno di una maxi offerta irrinunciabile per lasciar partire il proprio gioiello argentino. Pare che nelle ultime ore la dirigenza nerazzurra si sia infuriata con il Barcellona a causa della prima offerta formulata dopo il primo approccio. “Ci prendete per matti o stupidi?”. Questa pare sia la risposta di un dirigente nerazzurro mandato in Spagna per trattare con i blaugrana. Il Barcellona vuole convincere il club italiano inserendo diverse contropartite tecniche nell’offerta. Rafinha, Todibo e Semedo i giocatori in prima linea per uno scambio. L’Inter pronta ad accettare le richieste, ma chiede almeno 90 milioni di euro cash oltre a un calciatore.