Calciomercato Inter, Icardi sarà riscattato dal PSG: i nerazzurri trattano

Calciomercato Inter: si tratta con il PSG per il riscatto di Icardi

Calcio Mercato Inter Icardi | Il mercato non si ferma mai, anzi si fa sempre più intenso in questi ultimi giorno così difficili per quanto riguarda il calcio giocato. Le principali squadre europee continuano a muoversi parecchio, e in queste ultime settimane sono state tante le voci che abbiamo ascoltato, specie in Italia. L’Inter in particolare è una delle squadre più attive, e in queste ore pare stia valutando e gestendo al meglio la situazione Icardi, che rischia di diventare ancora una volta un caso parecchio spinoso.

L’argentino è in prestito al PSG, e proprio con i parigini sembra essersi aperta ormai già da un po la trattativa per il riscatto. Se prima c’era qualche dubbio, ora lo scenario è cambiato: stando a quanto riportato dalla Gazzetta Sportiva, Inter e PSG pare stiano parlando per completare l’affare. Mauro sarà riscattato, questo con molte probabilità.

Icardi al PSG: Juventus beffata

Il futuro di Icardi sembra ormai scritto, con l’argentino pronto a vestire definitivamente la casacca del PSG, e prendere in mano l’importante eredità di Cavani. I nerazzurri si preparano ad incassare un bel gruzzoletto, mentre a restare beffata in questa storia è la Juventus, la quale a questo punto avrà pochissime chance per prenderlo.