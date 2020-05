Calciomercato Fiorentina: Paquetà ha detto “sì”

Calciomercato Fiorentina: Paquetà ha accettato la destinazione

Ultime Fiorentina, Paquetà può arrivare. Come riportato da calciomercato.com, la stella brasiliana del Milan gradirebbe la nuova destinazione.

Il futuro di Lucas Paquetà comincia ad essere più chiaro. Il giocatore è da settimane nel mirino della Fiorentina.

In questi giorni di stop, il fantasista ex Flamengo, è stato messo al corrente della proposta del club viola, a avrebbe ‘risposto’ positivamente all’interesse del club di Commisso. Paquetà avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento a Firenze per crescere e avere maggior spazio in campo in una società ambiziosa e giovane come quella viola.

Ultime Milan: ed il prezzo?

Per acquistare il calciatore la Fiorentina dovrà fare uno sforzo. Il valore di Paquetà è clamorosamente sceso negli ultimi mesi, complice un rendimento scadente coinciso anche con il poco spazio a sua disposizione.

Dopo 6 mesi ottimi al suo arrivo a Milano, le incertezze sul suo ruolo, i cambi di allenatore e modulo al Milan, hanno fatto il resto. Arrivato nel gennaio 2019 dal Flamengo, Paquetà era stato pagato oltre 40 milioni di euro, bonus compresi. Ad oggi, in un anno e mezzo, il suo valore si è praticamente dimezzato.

La Fiorentina lo vorrebbe acquistare comunque in prestito, bisognerà capire quanto i rossoneri siano disposti a lasciarlo partire e quali condizioni. Di sicuro il brasiliano ha bisogno di continuità, e in maglia viola potrebbe ritrovarla.