Il bollettino della Protezione Civile di oggi domenica 10 maggio

Sta per arrivare il bollettino della Protezione Civile rispetto alla guerra al covid-19 per quanto riguarda l’Italia.

I dati della Protezione Civile rispetto alla lotta al coronavirus

Anche quest’oggi si conferma la tendenza positiva rispetto all’indietreggiare dell’epidemia sul territorio italiano. Cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva (che è il dato più importante per quanto riguarda l’emergenza sanitaria), così come quello dei contagi e degli attualmente positivi (che rileva chiaramente nelle riflessioni sulla ripresa economica).

IN AGGIORNAMENTO