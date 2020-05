Ultime Juve, Baloelli e Felipe Melo contro Chiellini: “Non sei un vero uomo”

Notizie Juventus: Chiellini attacca Balotelli e Felipe Melo, arrivano le risposte immediate

Notizie Juventus Chiellini Balotelli Felipe Melo ultime | Giorgio Chiellini, capitano della Juventus si è raccontato nella sua autobiografia del libro pubblicato. Tra le tante dichiarazioni tra passato, presente e futuro e la Serie A, il calciatore ha usato dichiarazioni forti contro Balotelli e Felipe Melo. Il capitano bianconero ha prima attaccato Balotelli, definendolo una persona negativa, senza rispetto per nessuno e da schiaffi. Poi ha avuto da ridire su Felipe Melo, definendolo una mela marcia. Immediata la risposta dei due calciatori che si sono sentiti attaccati.

Intervista integrale Chiellini contro Balotelli e Felipe Melo

Ultime Juve: Balotelli e Felipe Melo contro Chiellini

Mario Balotelli ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio contro Chiellini. L’attaccante del Brescia ha accusato il difensore di non aver mai confessato dal 2013 nulla in faccia e con sincerità. Balo ha dichiarato di non aver mai mancato di rispetto alla maglia della Nazionale italiana. Ha inoltre definito l’esperto centrale un non vero uomo: “Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo”.

Replica anche di Felipe Melo a Gazzetta.it. L’ex centrocampista di Inter e Juventus si è prima difeso dalle accuse e poi ha detto che Chiellini è sempre stato un calciatore che ha sempre rosicato e non ha mai avuto rispetto per nessuno.