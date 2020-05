Ronaldo a Del Piero: “Iuliano? La Juventus non aveva bisogno di certe cose…”

Ronaldo e Del Piero, il ricordo delle loro sfide: ancora parole su Calciopoli

Ronaldo e Del Piero |Hanno fatto innamorare i tifosi di tutto il panorama mondiale calcistico, non solo Inter e Juventus. Stiamo parlando dei due calciatori, Ronaldo e Del Piero, rispettivamente avversari che nutrono profonda stima l’uno dell’altro, per quello che hanno dato al mondo del calcio. Ed è questo un periodo molto caotico per lo stesso sport, che le vecchie stelle mondiali, stanno provando a raccontare, tenendo compagnia i propri fan più accaniti. In questo momento di stop generale, infatti, i calciatori e le vecchie glorie del calcio, si riuniscono nelle dirette Instagram per scambiare delle lunghe chiacchierate davanti a milioni di spettatori. Lo hanno fatto dunque anche Del Piero e Ronaldo, pronti a ripercorrere le loro gesta con le maglie di Juventus e Inter.

Calciopoli, Ronaldo ricorda a Del Piero: “Eravate forti, non avevate bisogno di certe cose”. Lo juventino: “Ci hanno macchiato”

Inevitabilmente e con molta correttezza, i due campioni si sono confrontati su quella vicenda che ha segnato un’epoca, in Inter-Juve del 1998. Il famoso contatto tra Ronaldo e Iuliano, di cui ad oggi le due tifoserie ancora discutono. Queste è la posizione del ‘fenomeno’: “Io sono convinto che voi non c’entravate niente con certe cose. In quel periodo giocavamo partite meravigliose, la Juventus non aveva bisogno di certe cose per vincere… Che clima teso c’era in quel periodo, sembrava quasi una guerra”.

La risposta di Del Piero non si è fatta attendere: “Io però ho fatto la mia parte: sbagliai un rigore, così da pareggiare le cose (ride, ndr). Scherzi a parte, non avevamo bisogno di nessun aiuto, certe cose macchiano una stagione intera… Si avvertiva tensione, qualsiasi cosa veniva sempre vista dal lato sbagliato. Appena c’era un’intervento, scoppiava il caos totale, con polemiche assurde”. E Ronaldo, sul 5 maggio: “Capivo che il mio futuro all’Inter era finito, abbiamo perso noi e per colpa nostra. Andammo a Roma troppo rilassati e quello fu il risultato. Una catastrofe, ancora oggi mi taggano nella foto dove piango ed è una ferita ancora aperta nella mia vita”.