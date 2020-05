Ripresa Serie A, adesso il Governo spinge: il calcio italiano riparte

Ripresa Serie A, ora è possibile: il calcio va verso la ripartenza

Ripresa Serie A | E’ tra le notizie più attese dai diversi tifosi sparsi per l’Italia: la Serie A potrebbe riprendere. E’ quello che lanciano i colleghi del Corriere dello Sport, titolando in prima pagina le intenzioni del Governo che, adesso, sembra spingere verso la ripresa del campionato italiano. Nel corso di questi giorni le diverse società di Serie A sono rientrate in campo, con tutte le dovute sicurezze, preparando dei programmi di allenamento ad hoc, per cominciare a ripartire. E’ quanto apparso sui diversi siti ufficiali dei venti club di Serie A, ognuno che ha reso noto il programma per ripartire, con l’epidemia legata al Coronavirus ancora in giro che sta colpendo il nostro Paese.

Ultime sulla Serie A: il sottosegretario Zampa accende nuove speranze per i tifosi, sulla ripresa

Stando a quel che rivelano direttamente dal Corriere dello Sport, il campionato italiano e il mondo della Serie A vedrà finalmente la sua ripartenza. Le date non sono ancora chiare, ma i segnali sono tutti forti e positivi. La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, nella giornata di ieri aveva ribadito la posizione: “Se ci saranno tutte le condizioni e i dati ci permetteranno di farlo, il calcio e la Serie A subirà la graduale ripresa dell’attività”. Nel frattempo, in Germania, il campionato riprende in via ufficiale. E’ stato stabilito dai vertici della Bundesliga di andare dritti verso la ripresa al prossimo week-end. Dunque questo, per l’Europa, sarà l’ultimo fine settimana privo di calcio. La partita contro il Coronavirus si giocherà, tornando nuovamente sui campi da calcio.