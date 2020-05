Olanda, parla l’ex Brandts: “Bettega tentò di corrompermi per farlo segnare”

Olanda: Brandts svela un retroscena su Bettega

Olanda Brandts Bettega | In questo periodo così drammatico per il calcio è anche bello andare a scovare qualche bel ricordo, specialmente legato alla nostra Nazionale, piena di successi passati e di grandi campioni. In questi ultimi giorni diversi giocatori hanno voluto ricordare il passato, e lo ha fatto anche un olandese: Brandts, legato in un modo o nell’altro all’Italia, ed in particolare a Bettega. L’ex nazionale oranje ha infatti svelato un retroscena che ha fatto molto clamore, accusando proprio Bettega di corruzione.

Durante lo spareggio per accedere ai Mondiali d’Argentina infatti, Italia ed Olanda si affrontarono, e durante un match tesissimo il nostro italiano chiese proprio a Brandts di “fargli segnare il gol del 2-2, pronunciando cifre da capogiro”. Un’accusa importante, e che in queste ultime ore sta alzando un grosso polverone.

Brandts su Bettega: continua il retroscena

Brandts nel suo libro spiega tutta la vicenda Bettega, e continua citando testuali parole: “Dopo il gol di Haan Bettega si avvicinò a me e mi disse: Brandts, lasciami segnare! Sparò delle cifre, Krol che era vicino a me sentì tutto, ma mi disse di far finta di niente, e così feci. Mi disse di fargli fare il 2-2, tanto si andava in finale lo stesso”