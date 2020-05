Notizie Milan, comunicato ufficiale: “Nessun positivo al Covid-19”

Dopo le parole di Scaroni di ieri sera, è arrivato un comunicato del Milan a fare chiarezza sulla possibilità che ci siano ancora dei positivi tra i rossoneri.

Ultime Milan, non c’è nessun positivo

Ecco il testo del comunicato diffuso oggi dalla società, che smentisce quanto affermato dal presidente meno di 24 ore fa. Non c’è nessun riferimento alle sue parole, ma i concetti espressi sono agli antipodi. Mentre infatti parevano esserci ancora oggi dei positivi al covid-19 tra i rossoneri, la nota del club afferma tutt’altro.

“AC Milan annuncia che, dopo aver svolto i test medici sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, fino a questo momento non vi è stato alcun positivo al coronavirus“, si legge sul sito ufficiale. “La rosa andrà avanti con il programma tecnico individuale a Milanello. Allo stesso tempo, verrà terminato lo screening medico per tutti i calciatori che lavoreranno con il mister e del suo staff nelle prossime settimane“.

Il Milan dunque torna al lavoro seguendo il protocollo e soprattutto senza nuovi casi di positività, al contrario di quanto accaduto con Torino, Sampdoria e Fiorentina negli ultimi giorni.

Serie A, il punto sulla ripresa

In attesa della valutazione che il Comitato Tecnico-Scientifico dovrà fare a proposito del protocollo, resta dibattutto principalmente il tema dei nuovi positivi. Come regolarsi con nuovi casi quando sarà già ricominciato il campionato? L’unico modello che prevede una soluzione alternativa allo stop è quello tedesco. In Germania, anche in caso di nuovi casi, la Bundesliga non si fermerà ma andrà avanti, isolando il contagiato e tenendo tutto il “circus” calcistico il più possibile lontano dai contatti con l’esterno.