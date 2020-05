Notizie Juventus, Aulas: “Il ritorno con il Lione si gioca il 7 agosto”

Ultime Juventus | Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a RTL France.

Il numero uno del club francese ha annuncato la data del ritorno degli ottavi di Champions League contro la Juventus. Queste le parole del presidente che aspetta la gara di ritorno dopo l’1-0 dell’andata.

“La partita contro la Juve è confermata per il 7 agosto, a Torino e a porte chiuse. Se il ricorso per eliminare lo stop della Ligue 1 non avrà esito positivo, Olympique Lione e PSG saranno in difficoltà. Mi aspetto che queste tra squadre siano massacrate da formazioni che avranno una preparazione fisica che noi non avremo”.

Ultime Juve: torna la Champions

La rassegna europea, dunque, si giocherà al temine del campionato nel mese di agosto.

L’Uefa pensa a una finale di Champions il 29 agosto e tre giorni prima quella di Europa League. Gli ottavi comincerebbero ad inizio mese.

Vanno giocati i ritorni degli ottavi visto che bisogna ancora disputare Juventus-Lione (0-1 all’andata), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern Monaco-Chelsea (3-0) e Barcellona-Napoli (1-1).

Gli ultimi sviluppi relativi ai campionati nazionali, alla Champions e all’Europa League saranno valutati in due appuntamenti europei che la UEFA sta tenendo con i club in questi gironi.