Mercato Juventus, Jorge Mendes propone il talento Henrique: si dei bianconeri

Mercato Juventus: ancora intrecci di mercato tra Vecchia Signora e il potente Mendes

Mercato Juventus Mendes Henrique | La Juventus si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e l’obiettivo principale sarebbe quello di rinforzarsi in vista della prossima stagione, magari con qualche talento pronto ad esplodere. I bianconeri continuano a tenere d’occhio vari prospetti in giro per l’Europa, partendo da Tonali, fino ad arrivare ai giovanissimi Sancho ed Havertz. Ebbene però nelle ultime ore pare sia arrivata una notizia riguardante un talento sudamericano.

Stiamo parlando di Luis Henrique, attaccante che sarebbe stato proposto alla Juventus da Jorge Mendes, procuratore di Ronaldo e potentissimo agente portoghese. Quest’ultimo avrebbe consigliato alla Vecchia Signora di prendere il classe 2001 in forza al Botafogo, brasiliano e dotato di tantissima tecnica. I bianconeri difficilmente se lo faranno dire due volte, e stando a quanto riportato da Todo Fichajes, avrebbero già annuito alla prosposta.

Mendes-Juventus: continuano i contatti

Mendes e la Juventus vanno d’accordo, e questo lo si era già intuito dopo il trasferimento di Ronaldo a Torino. Ora il procuratore starebbe mediando per altri acquisti, e chissà che da qui a breve non possa tornare di moda il nome di James Rodriguez.