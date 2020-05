Fiorentina, Commisso: “Chiesa? Finisce la stagione, poi si vedrà”

Tweet on Twitter

Mercato Fiorentina: Commisso sul futuro di Chiesa

Mercato Fiorentina Commisso Chiesa | La Fiorentina pensa al mercato, e pensa soprattutto a ritornare grande. Commisso ha le idee ben chiare per il futuro, partendo dal voler tenere tutti i gioielli, fino alla gestione del lavoro di allenatore e staff. Insomma tante promesse, e tante dichiarazioni, soprattutto inerenti al destino di Chiesa, vero simbolo e vero patrimonio per la squadra di Firenze. Federico non si è ancora mai espresso sulla sua volontà, e intanto giorno dopo giorno continuano ad arrivare tantissime voci riguardanti varie avance delle big italiane.

La Juventus lo tiene d’occhio da tanto tempo, così come l’Inter, intenzionato a provarci in estate. Commisso però ancora una volta ha voluto rilasciare dichiarazioni importanti, e lo ha fatto ai microfoni di RTV38. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione: “Chiesa? Il rapporto tra me e lui è ottimo, ora si pensa a finire la stagione insieme, poi alla fine si vedrà e si valuterà”

Ultime Fiorentina: Commisso su Iachini

Commisso si è poi espresso anche sul futuro di Iachini, attuale allenatore della squadra viola. L’intenzione è quella di volerlo confermare, a patto che i risultati ci siano. Se la stagione dovesse finire, senza dubbio il tecnico si guadagnaerà la permanenza.