Liga, 5o caso di Coronavirus: campionato a rischio?

Liga, 5o caso e campionato in dubbio

Liga, altro caso di Covid-19 tra i calciatori. Nuovo caso di un giocatore positivo al Coronavirus in Liga.

Dopo l’annuncio di ieri della positività del terzino sinistro Renan Lodi dell’Atletico Madrid, seguito da Alex Remiro della Real Sociedad. Il nuovo infetto da covid-19, come risultato dai test sierologici, è Yangel Herrera del Granada.

Il giovane venezuelano, il cui cartellino è ancora di proprietà del Manchester City, è al momento asintomatico ed era risultato negativo alla PCR.

Tuttavia i test alla quale si sono sottoposti i calciatori prima di tornare ad allenarsi ha manifestato la presenza del virus. Il centrocampista dovrà ora osservare l’isolamento in attesa della guarigione.

Ultime Liga, quando si torna in campo?

Appare sempre più difficile, date le circostanze, il ritorno in campo in Spagna. Il calciatore non presenta sintomi e resterà in quarantena in attesa della totale guarigione. Per lui l’isolamento non sarà totale visto . La capacità di “nascondersi” del virus, già verificata in queste settimane, costituisce sicuramente uno dei fattori che minano le possibilità di tornare in campo per la Liga.

Se il trend fosse confermato, infatti, s arebbe impossibile far giocare i calciatori senza rischi per la propria salute e per quella dei propri cari.